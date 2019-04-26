الامارات | غوارديولا: طالبتُ لاعبي سيتي الابتعاد عن «القراءة والتلفزيون»

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: طالبتُ لاعبي سيتي الابتعاد عن «القراءة والتلفزيون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب غوارديولا، لاعبي فريقه بالحفاظ على هدوئهم والمضي بثبات في مسعى الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد التفوق في «دربي» مانشستر ونيل أفضلية سباق اللقب مع ليفربول أول من أمس.

وقال غوارديولا، في تصريحات صحافية بعد الفوز 2-1 على مان يونايتد في أرض الأخير بـ«أولد ترافورد»: «طالبت اللاعبين بأن لا يقرأوا شيئاً، وأن يبتعدوا عن شاشات التلفزيون، وأن يرتاحوا فقط قبل مباراة بيرنلي».

ورفع سيتي بعد الفوز بالمباراة المؤجلة أمام «الشياطين» رصيده إلى 89 نقطة من 35 مباراة، بعد هدفي بيرناردو سيلفا ولوروا سانيه، مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول قبل ثلاث مباريات من ختام الموسم، في سباق أمتار أخيرة يعد بأن يكون شديد الحماس بين فريق يبحث عن ثلاثية محلية هذا الموسم، وآخر ينشد لقب البطولة لأول مرة منذ 1990.

وتابع غوارديولا: «من المهم أن نبقى هادئين. لم نصبح بعد أبطال الدوري، ولاتزال أمامنا ثلاث مباريات صعبة. الأمر مذهل بالنظر الى عدد النقاط الذي جمعناه نحن وليفربول».

ورأى أن «الفريقين يستحقان اللقب، لكن من غير الممكن أن يتوج سوى فائز واحد. الفريق الذي سيخسر لا يجب أن يندم لأنه قدم كل شيء. بفوز كهذا علينا أن نحتفل لأقصى حد، لكن علينا أن نبقى هادئين».

وتتبقى للفريقين المتنافسين ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم، اذ يخوض ليفربول مباراتين على أرضه ضد هادرسفيلد، اليوم، وهو الفريق الذي هبط الى الدرجة الأولى، وكذلك أمام وولفرهامبتون، تتوسطهما زيارة الى نيوكاسل الذي يشرف عليه الإسباني رافايل بنيتيز، المدرب السابق لـ«الحمر»، بينما يخوض سيتي مباراتين خارج أرضه ضد بيرنلي غداً، وبرايتون، تتوسطهما استضافة ليستر سيتي. واكتفى سيتي بخسارتين مقابل خسارة واحدة فقط لليفربول هذا الموسم.

وحقق الفريق الأزرق فوزه الحادي عشر توالياً في الدوري الممتاز، بينما تلقى «الشياطين الحمر» خسارته السابعة في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات، في تراكم للنتائج السلبية بعد البداية الإيجابية لمدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير، بعد تعيينه في ديسمبر خلفاً للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

وتلقى «الشياطين الحمر» نكسة إضافية في سعيهم لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اذ تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع، الذي تمكن من المحافظة على هذا المركز بفضل سقوط غريمه اللندني أرسنال الخامس على أرض وولفرهامبتون 1-3 في مباراة أقيمت الأربعاء أيضاً ومؤجلة من المرحلة 31، وهي الخسارة الثالثة ليونايتد في آخر ست مباريات في الدوري المحلي.

أرسنال يتلقّى «صفعة قوية» من وولفرهامبتون

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تلقى أرسنال خسارته الثانية توالياً في الدوري الممتاز، أول من أمس، على أرض وولفرهامبتون. وحسم «وولفز» النتيجة بثلاثية سجلها عبر ركلة حرة مباشرة للبرتغالي روبن نيفيس هزت شباك الحارس الألماني برند لينو (28)، قبل أن يضيف زميله الإيرلندي مات دوهرتي الثاني بكرة رأسية من مسافة قريبة (37)، ويعزز البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 45+2 بتسديدة بالقدم اليسرى من مسافة قريبة، بدا لينو قادراً على وقفها، لكنها مرت تحت ساعده الأيسر.

وقلص فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الفارق برأسية اليوناني سقراطيس (80)، لكنه لم ينجُ من خسارة سيكون تشلسي المستفيد الأكبر منها في السعي الى بلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل.

- سيتي أحرز فوزه

الـ11 على التوالي

بالدوري، ومان يونايتد

يخسر للمرة السابعة

في آخر تسع مباريات

بكل المسابقات.