الامارات | الشارقة واتحاد كلباء في مهمة «اللقب والبقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة واتحاد كلباء في مهمة «اللقب والبقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق نتيجة إيجابية يقترب بها من البقاء الأول له منذ تطبيق الاحتراف، بينما يبحث الشارقة عن فوز يعزز حظوظه في استعادة الأمجاد والفوز باللقب الأول في دوري المحترفين، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين، عند الساعة السادسة مساء اليوم، في استاد مدينة كلباء، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد الشارقة 51 نقطة مقابل 22 نقطة لاتحاد كلباء، ولم يسبق لـ«النمور» الفوز على الملك الشرقاوي في أي من المباريات التي جمعتهما في دوري الأضواء، في حلم تاريخي يراود جمهور الفريق الأصفر، إلا أن الأخير يدرك صعوبة المهمة، ويعلم أن الشارقة سيحل ضيفاً ثقيلاً عليه في مهمة اللقب الذي يبحث عنه الملك، والبقاء الذي يتطلع إليه اتحاد كلباء.

ويتطلع النمور إلى أن يستعيد قائد الفريق، منصور البلوشي، مستواه المعروف الذي قاده للمنتخب الوطني، وأن يظهر المجري جوجاك بشكل لافت، وأن يواصل نجم دفاعه، يعقوب حسن، تقديم الأداء القوي لكي يتمكن الفريق من الوقوف نداً قوياً أمام ضيفه الملك الشرقاوي.

ويحتاج الشارقة الى أربع نقاط لضمان الفوز باللقب بينما يحتاج اتحاد كلباء إلى خمس نقاط للبقاء بشكل رسمي.

وقال مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نتطلع إلى أول فوز في الدور الثاني للبطولة، ومهمتنا بالتأكيد تحقيق ثلاث نقاط مهمة لضمان البقاء، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، وقد استعددنا لها بشكل هادئ، وعلى اللاعبين تقليل الأخطاء، والجميع متحمس لخوض هذه المباراة، خصوصاً أنها تأتي أمام فريق قوي ومتماسك»، وتابع: «لا أستبعد الفوز على الشارقة إذا كان اللاعبون في يومهم».

من جهته، أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي، أن «الملك سيخوض مباراة صعبة على الرغم من جاهزية الملك، فالفريق لا يعاني من أي غيابات، وسيخوض المباراة بتركيز عالٍ من أجل مواصلة النتائج الإيجابية»، معتبراً «المباراة لا تقل أهمية عن غيرها».

وكان الفريقان قد تعادلا في الذهاب 2-2، بينما يشير واقع المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى تفوق الملك الشرقاوي، حيث لم يسبق لاتحاد كلباء ان فاز على الشارقة في أي من المباريات التي جمعتهما في دوري المحترفين، مقابل فوز واحد في نسخة 2012 لكأس رئيس الدولة.

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دبا الفجيرة يأمل تعزيز حظوظ البقاء أمام عجمان

يدرك دبا الفجيرة أن المباراة التي ستجمعه مع عجمان، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، هي الأهم بالنسبة لـ«النواخذة» لتقوية حظوظ البقاء في مهمة صعبة تأتي أمام «البرتقالي» المنتشي بنتائج جيدة في المسابقة.

ويدرك دبا أن أي نتيجة غير الفوز ونيل النقاط الثلاث قد تحجبه عن تحقيق هدفه بالبقاء، خصوصاً أنه سيحل ضيفاً على الشارقة في الجولة المقبلة، لذلك يتطلع دبا الفجيرة إلى الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الممكنة قبل أن يحل ضيفاً على الشارقة «المتصدر».

ويبلغ رصيد دبا الفجيرة 12 نقطة في المركز الأخير، مقابل 28 نقطة لعجمان الذي يحتل المركز السابع، بينما يبلغ رصيد منافسيه على البقاء الإمارات والفجيرة 15 نقطة.

- اتحاد كلباء يتطلع إلى

تحقيق نتيجة إيجابية

تقربه من البقاء الأول

منذ تطبيق الاحتراف.