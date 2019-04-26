الامارات | إدريس فتوحي هاوٍ لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس فتوحي هاوٍ لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم دبا الفجيرة، المغربي إدريس فتوحي، إنه يهوى ممارسة كرة السلة بجانب كرة القدم، ويحرص على المشاركة في مباريات «ترويحية» مع الأصدقاء، في أوقات فراغه من تدريبات أو مباريات كرة القدم مع «النواخذة»، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه لو لم يكن لاعباً لكرة القدم لاختار ممارسة السلة، اللعبة المفضلة عنده. [email protected] طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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