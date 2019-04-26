الامارات | الترجي والوداد في مهمة تأمين بطاقة نهائي أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي والوداد في مهمة تأمين بطاقة نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة، والترجي الرياضي التونسي حامل اللقب، إلى تأمين تأهلهما إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، وذلك عندما يستضيفان ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي على التوالي في الرباط وتونس، اليوم وغداً، في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمنّي الوداد البيضاوي والترجي النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة تؤمّن لهما خوض مباراتي الإياب بأعصاب هادئة، وبلوغ الدور النهائي في إعادة لمواجهتهما عام 2011 التي حسمها الفريق التونسي لمصلحته (صفر-صفر ذهاباً في الدار البيضاء، و1-صفر إياباً في تونس).

وتكتسي أهمية النتيجة الإيجابية ذهاباً بالنسبة إلى الفريقين المغربي والتونسي في أن ضيفيهما صعبا المراس على أرضيهما، فصنداونز، بطل 2016، أطاح بالأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (8) من نصف النهائي بالفوز عليه 5-صفر ذهاباً في بريتوريا، فيما حجز مازيمبي، بطل 2015، بطاقته بإكرامه وفادة ضيفه سيمبا التنزاني 4-1 إياباً. وتقام مباراتا الإياب السبت المقبل في بريتوريا ولوبومباشي، حيث يسعى الضيفان إلى كسر التواجد العربي في الدور النهائي للمرة الأولى منذ 2009، عندما توج مازيمبي باللقب على حساب هارتلاند النيجيري.

وهذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوداد صنداونز، والثانية هذا الموسم، بعدما تبادلا الفوز في دور المجموعات، حيث فاز الفريق الجنوب إفريقي 2-1 على أرضه، وردّ الوداد البيضاوي 1-صفر في الرباط عندما حسم صدارة المجموعة.

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- الترجي التونسي

يلتقي غداً مازيمبي

الكونغولي

في ذهاب نصف

النهائي.