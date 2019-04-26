الامارات | النصر والاتحاد في قمّة كأس الملك

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والاتحاد في قمّة كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرز موقعة الكلاسيكو بين الاتحاد حامل اللقب والنصر، غداً، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك السعودي في كرة القدم. ويفتتح الدور نصف النهائي، اليوم، بلقاء الهلال مع التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتكتسي قمة الاتحاد والنصر أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، وهي جاءت بعد أسبوعين من لقائهما في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، عندما فاز الأول على مضيفه 3-2 في الرياض وابتعد عن منطقة الخطر، فيما خسر النصر الصدارة لمصلحة جاره الهلال حامل اللقب، قبل أن يستردها مؤقتاً بانتظار المباراة المؤجلة التي تجمع الأخير بالتعاون الإثنين المقبل.

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ويدخل الاتحاد، الذي اقترب من بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، المباراة بمعنويات عالية، بعد تحسن نتائجه في الآونة الأخيرة بفضل مدربه الجديد القديم التشيلي خوسيه سييرا الذي أبعده عن منطقة الخطر، حيث بات بحاجة إلى فوز وحيد أمام الفتح في جدة أو أُحد في المدينة المنورة ليضمن بقاءه. ويخوض الاتحاد المباراة بصفوف مكتملة.

ويعيش النصر بدوره حالة بدنية ومعنوية عالية، خصوصاً بعد اقترابه من التأهل للدور الثاني لدوري الأبطال الآسيوي، كما أراح في لقاء الزوراء العراقي 10 لاعبين، منهم ثمانية أجانب، في مقدمتهم هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نورالدين أمرابط العائد من الإصابة.