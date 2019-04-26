الامارات | ختام دوري منتخبات «مناطق 2005 و2006»

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري منتخبات «مناطق 2005 و2006» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الإثنين الماضي منافسات دوري منتخبات المناطق للموسم الرياضي 2019 للفئتين العمريتين مواليد 2005 و2006، الذي نظمته وأشرفت عليه إدارة المنتخبات باتحاد كرة القدم، بمشاركة خمسة مراكز تدريب هي (أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة).

وأقيمت مباراتان للفئة العمرية تحت 14 عاماً، جمعت الأولى منطقة الفجيرة مع منطقة أبوظبي، فيما جمعت المباراة الثانية منتخب الشارقة مع رأس الخيمة.