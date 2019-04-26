الامارات | «أبيض الناشئين» يواجه اليابان وتركيا وروسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يواجه اليابان وتركيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004 تجمعه بفندق اتحاد الكرة غداً، استعداداً للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ستقام خلال الفترة من 27 أبريل إلى الرابع من مايو المقبل، بمشاركة منتخبات: إيطاليا «المستضيف»، إنجلترا، التشيك، اليابان، تركيا، روسيا، سلوفينيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، الهند، النمسا، النرويج، مقدونيا، البرتغال.

وتأتي الدورة ضمن برنامج إعداد أبيض الناشئين للمشاركة في التصفيات الآسيوية سبتمبر المقبل.