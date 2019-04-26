الامارات | بني ياس يفتقد المحرمي أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يفتقد المحرمي أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد فريق الكرة بنادي بني ياس جهود قلب دفاع الفريق الدولي حسن المحرمي في مباراة العين، التي تقام في السادسة وخمس دقائق من مساء غدٍ على استاد الشامخة الجديدة في الجولة الـ22 من منافسات دوري الخليج العربي.

وقال مدير الفريق، مرزوق المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن «اللاعب سيغيب عن مباراة العين للإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الظفرة الماضية في الجولة 21 لمسابقة الدوري، التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب الأخير، وانتهت بخسارة السماوي بهدف دون رد».