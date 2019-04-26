الامارات | محمد يعقوب في قفص الزوجية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يعقوب في قفص الزوجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت إدارة نادي عجمان، قبل أيام، بثاني حالة زفاف في صفوف الفريق هذا الموسم، بعد لاعب الوسط محمد هلال، ويتعلق الأمر بزواج لاعب البرتقالي، محمد يعقوب. وهنأ إداريو الفريق وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون، محمد يعقوب، متمنين له حياة زوجية سعيدة، كما منح الجهاز الفني لعجمان، اللاعب راحة من مباراة البرتقالي ودبا الفجيرة اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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