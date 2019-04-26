شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة لجماهير الأهلي: «جيل أبوتريكة احتاج 7 شهور لاحتكار البطولات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام نظيره المصري، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: «صراع البطولة اشتعل، الدوري ولع ومواجهة فريق بيراميدز الماضية كانت مليئة بالتوتر وهذا ليس مطلوبًا في كرة القدم».

وأضاف: «اليوم واجهنا فريقًا محترمًا بجهاز فني محترم، وحققنا الفوز وهذا هو الأهم».

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وتابع: «أحترم كل الجماهير وآرائهم، ولكن القرارات تأتي من القناعات، ونثق في علي لطفي جدًا، ومهما كانت الضغوط نحن نسير وراء قناعاتنا».

وأردف: «لدينا لاعبون جدد ولكن نعاني من ضغط المباريات، في الانتقالات الشتوية عام 2004 تعاقدنا مع محمد أبوتريكة أيقونة الكرة المصرية وحسن مصطفى ومجموعة كبيرة من الأسماء ولكن استمررنا 6 أو 7 شهور للتجانس وفي 2005 -2006 احتكرنا كل البطولات».

وتابع: «الفريق لم يحصل على راحة منذ يوم 4 يناير إلا فترة توقف منتخب مصر».

واستطرد: «نجتهد ولدينا خبرات جيدة ونتمنى من الجمهور أن يساندنا أيًا كان الجهاز الفني المتواجد».

واختتم: «نستعد لخوض مباراة قوية جدًا أمام طلائع الجيش الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ بدوافع مميزة ونسعى لتحجيم أزمة إهدار الفرص».