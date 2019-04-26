شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: المصري منافس صعب.. ولم نستحق الخسارة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم، على نظيره المصري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 19 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «الأهلي قدم مباراة قوية أمام منافس صعب، واستطعنا الضغط على المنافس بشكل جيد واستغلال الفرص في التسجيل وتحقيق الفوز».

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وأضاف: «الأهلي كان الأقرب للتهديف على مدار المباراة، وأتيحت أكثر من فرصة للفريق في شوطي المباراة، وكان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف».

وواصل: «لديّ تعليق على مباراة بيراميدز، بعد مشاهدتها ٣ مرات أؤكد أننا لا نستحق الهزيمة نهائيًا في هذه المواجهة».

وأكد لاسارتي أن فريق المصري من الفرق المميزة في الدوري، وأن الأهلي واجه صعوبات قبل المباراة بسبب الغيابات والإصابات.

كان الأهلي قد فاز على المصري بهدفي صالح جمعة وعلي معلول، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس، والمؤجلة من الأسبوع الـ 19 في بطولة الدوري الممتاز.