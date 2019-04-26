شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرصد 100 مليون إسترلينى لخطف موهبة «دورتموند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية عن رغبة ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع جادون سانشو، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بوروسيا دورتموند الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون خليفة للبرتغالى كريستيانو رونالدو الذى رحل عن صفوف الميرنجى إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجارى. وقالت الصحيفة إن صفقة التعاقد مع سانشو سوف تكلف خزينة ريال مدريد 100 مليون جنيه إسترلينى، حيث يعد اللاعب أبرز نجوم الدورى الألمانى فى الموسم الجارى، بعدما سجل 12 هدفًا خلال 39 مباراة هذا الموسم، وساهم فى 18 هدفًا آخر. وأوضحت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند لن يستغنى عن اللاعب بأقل من 100 مليون جنيه إسترلينى، خاصة أن هناك العديد من الأندية تراقب اللاعب للحصول على خدماته فى الموسم المقبل، أبرزها مانشستر يونايتد الذى يرغب فى التعاقد مع سانشو ليكون بديلا لأليكسيس سانشيز الذى اقترب من الرحيل عن «أولد ترافولد» بسبب عدم تقديمه مستوى مميزا مع الشياطين الحمر منذ انضمامه من صفوف أرسنال. وأفادت تقارير بأن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وصف مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا جادون سانشو بأنه الهدف الأساسى لتعاقدات الملكى فى الميركاتو الصيفى المقبل، نظرا لامتلاكه مهارات فنية كبيرة تؤهله لتعويض كريستيانو رونالدو.

كما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن زيدان طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سرعة الدخول فى مفاوضات مع الفريق الألمانى للتعاقد مع اللاعب ليكون أولى صفقات الفريق فى الموسم المقبل، حيث يرغب المدرب الفرنسى فى إعادة الملكى إلى منصات التتويج مرة أخرى بعدما خرج هذا الموسم خالى الوفاض.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان يريد وجود وجوه جديدة فى الفريق وقد تم ربط أكثر من اسم أبرزهم هازارد وبول بوجبا وكريستيان إريكسن فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال زيدان: «أعرف ما أريد، ومع النادى سأتحدث عن ملفات اللاعبين الذين أريدهم، لكن ليس الآن».

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وأضاف المدرب الفرنسى: «لا يوجد شىء ملموس، لدىّ بعض الأفكار والرغبة فى تغيير أشياء. ما لدىّ واضح فى رأسى هو ملفات تعريف اللاعبين الذين أريدهم، لكن كل شىء سيعتمد على سوق الانتقالات».

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولشاير، يريد إصلاح فريقه فى محاولة لتحقيق نجاحات على ملعب أولد ترافورد فى الموسم المقبل، حيث يريد إعادة اللاعب إلى الدورى الإنجليزى مرة أخرى، لاسيما وهو من أكاديمية مانشستر سيتى للشباب.

ولعب سانشو لأول مرة مع منتخب إنجلترا فى شهر أكتوبر كبديل فى المباراة التى تعادلت فيها مع كرواتيا 0-0 ولديه أربع مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الإنجليزى.

ويحتل دورتموند المركز الثانى فى الدورى الالمانى بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر ولايزال متبقيًا 4 مباريات فى «البوندسليجا».