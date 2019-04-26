شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يُحصن «هازارد» بعرض مالى ضخم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى تشيلسى استقر على تقديم عرض جديد للدولى البلجيكى إيدين هازارد، نجم الفريق، من أجل ضمان بقائه خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد تلقيه العديد من العروض أبرزها ريال مدريد الذى يريد اللاعب كهدف أول فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة أن إدارة البلوز عرضت على اللاعب مبلغا ضخما يبلغ 400 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا بعد خصم الضرائب، وذلك لتحصين بقائه فى قلعة «ستامفورد بريدج».

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سوف يصبح من أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم هذا الصيف إذا رحل عن تشيلسى وانضم إلى صفوف ريال مدريد، حيث يرتبط اسمه بالميرنجى منذ فترة طويلة، ويحرص هازارد على إنهاء مسيرته مع تشيلسى على أفضل ما يرام نظرا لقوة العلاقة بينه وبين الجماهير.

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وكانت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية قد أكدت أن تشيلسى سوف يسمح برحيل هازارد بمبلغ 100 مليون جنيه إسترلينى فى نهاية الموسم، ولكن إبراهيموفيتش مالك البلوز جاءت فكرة رفض رحيله بعد مطالبات الجماهير ببقاء اللاعب فى الموسم المقبل، حيث من المحتمل أن يحصل البلجيكى على راتب 20 مليون جنيه إسترلينى فى حالة موافقته على عرض البلوز الجديد.

وأحرز هازارد البالغ من العمر 26 عامًا، 16 هدفًا وساهم فى 13 هدفًا خلال 34 مباراة مع تشيلسى فى منافسات بطولة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، ودخل اللاعب فى قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى البريميرليج هذا الموسم والتى تُوج بها محمد صلاح نجم فريق ليفربول فى الموسم الماضى.

ومنذ انضمام هازارد إلى تشيلسى من ليل الفرنسى فى عام 2012، فقد حصل على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزى وكأس رابطة الأبطال ودورى أوروبا، وحصل على المركز الثانى فى كأس العالم للأندية.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت بوجود خلافات بين هازارد وماوريسيو سارى، المدير الفنى لتشيلسى والتى بسببها يرفض اللاعب التواجد داخل البلوز، حيث طلب من رئيس النادى ضرورة رحيل المدرب الإيطالى عن الفريق فى الموسم المقبل، بسبب ضعف شخصيته مع اللاعبين وعدم قدرته على تحقيق أى بطولة هذا الموسم والخروج خالى الوفاض إلى جانب عدم قدرته على احتلال مركز يؤهله فى الموسم المقبل للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا.