شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي.. واستقالة الجهاز المعاون لـ«يانوفيسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اجتماعًا في الوقت الحالي لبحث إصدار قرارات حاسمة، في أعقاب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة.

في ذات السياق، تقدم أعضاء الجهاز الفني المعاون للبلجيكي سيدومير يانوفيسكسي، المدير الفني، باعتذار عن عدم الاستمرار، حيث سيبحث مجلس الإدارة مصيرهم في اجتماعه الحالي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي.

وتتطلع إدارة الدراويش لاتخاذ قرارات من أجل تصويب المسار وإعادة الفريق لمسيرة الانتصارات التي يغيب عنها في الجولات الأخيرة الماضية، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في المباريات الخمس الأخيرة بالدوري، حيث خسر أمام بيراميدز، ثم تعادل أمام الجونة والمصري، قبل أن يعود ويخسر أمام الزمالك، بالإضافة إلى خسارة اليوم أمام وادي دجلة.