شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الأهلي حقق أهدافه أمام المصري.. وسعيد بأداء «لطفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن الفريق نجح في تجاوز مباراة صعبة، اليوم الخميس، بعد الفوز على المصري بهدفين دون رد.

وأضاف سليمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «قدمنا أداء كبيرًا، وأهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، ولكن في النهاية حققنا الهدف المنشود بحصد نقاط المباراة الثلاث والذي يبقى بمثابة خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي».

وأوضح أنه سعيد بمستوى علي لطفي، حارس مرمى الفريق، الذي قدم مباراة جيدة، تعكس مدى جاهزيته بعد التدريب بجدية طوال الفترة الماضية، وهو ما أثبته تصديه لفرصة خطيرة في الشوط الثاني، مؤكدًا أن لطفي يظهر بشكل متميز رغم مشاركته في المباريات على فترات متباعدة.