شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفي: بيراميدز ضَمِنَ المشاركة الأفريقية الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشكل رسمي، التأهل للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، بعدما حسم تواجده في المراكز الثلاثة الأولى بترتيب الدوري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الأهلي، مساء اليوم، على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

وكتب أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بهزيمة المصري أصبح الفارق بين بيراميدز والمصري ١٧ نقطة ومتبقٍ في المسابقة لكل منهما ٥ مباريات بـ ١٥ نقطة.. إذًا بيراميدز سينهي الموسم في المركز الثالث على الأقل، مما يؤمّن له مقعدًا في بطولات أفريقيا الموسم المقبل، وهذا كان الهدف المعلن للنادي من بداية الموسم».