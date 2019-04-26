أيندهوفن يضرب فيليم بثلاثية نظيفة

واصل أيندهوفن، ملاحقة غريمه التقليدي أياكس، في سباق المنافسة على لقب الدوري الهولندي، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-0، على مضيفه فيليم، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أدو دين هاج 3-1 على ضيفه إكسلسيور.
وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 80 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أياكس المتصدر، في حين توقف رصيد فيليم عند 44 نقطة في المركز التاسع.وافتتح دونيايل مالين، التسجيل لأيندهوفن، قبل أن يضيف ميكائيل سادلييك وستيفن بيرجوين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و56.
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