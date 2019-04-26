لاسارتي: الدوري في الملعب.. ولا نستحق الهزيمة أمام بيراميدز

قال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المصري، إن اللاعبين قدموا عرضاً قوياً خلال مباراة المصري التي فاز بها الأحمر 2-0، في الدوري المصري مساء الخميس على ملعب المكس، موضحاً أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

وأوضح لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الأهلي واجه بعض الصعوبات بسبب الإصابات والغيابات قائلاً: "بعيداً عن فرص المصري في الشوط الثاني، فقد كنا الأقرب للتهديف في الشوط الأول والثاني".

وأضاف: "لدي تعليق على مباراة بيراميدز بعد مشاهدتها 3 مرات، وأؤكد أننا لا نستحق الهزيمة نهائياً".

وتابع: "اليوم قدمنا مباراة جيدة واستطعنا الضغط على المنافس بشكل واضح وتسجيل فرص وإضاعة أخرى".

وعن المنافسة على لقب الدوري، اختتم لاسارتي: "اللقب مازال في الملعب، الزمالك وبيراميدز فريقان جيدان ولدينا مباراة مع الأبيض ستكون صعبة مع نهاية الدوري".