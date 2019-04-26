صحيفة: كأس الليجا ينتظر تتويج "غير مسبوق" لبرشلونة السبت

تقرر أن يتواجد كأس لقب الدوري الإسباني يوم السبت المقبل داخل كامب نو، من أجل التتويج باللقب في حالة الفوز على ليفانتي بالجولة الـ35 من عمر البطولة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن لويس روبياليس رئيس رابطة الدوري الإسباني قرر أن يتواجد الكأس في كامب نو السبت المقبل من أجل تتويج الفريق باللقب الـ26 في تاريخه في حالة الفوز بالمباراة.

وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ البطولة أن يتم منح الكأس للفريق الفائز في نفس المباراة التي يحسم خلالها لقب الدوري.

ويمتلك برشلونة حاليًا 80 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد وفي حالة الفوز لن يتمكن فريق العاصمة الإسبانية من تجاوز نظيره الكتالوني مع تفوق الأخير في المواجهات المباشرة.