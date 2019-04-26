شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتوّج الفائزين في سباق الفروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توّج محافظ جدة الأميرمشعل بن ماجد اليوم (الخميس) بحضور المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، الفائزين بجوائز وكؤوس إمارة منطقة مكة المكرمة في السباق الـ26 على مضمار الفروسية بعسفان، وسط تواجد عدد من محبي هذه الرياضة الأصيلة.

وتضمّن السباق 6 أشواط للخيول العربية والإنتاج والمستوردة على 6 كؤوس، فيما توّج الأمير مشعل بن ماجد الفائز منال الخير لمالكه تركي السهلي بالشوط الأول ومسافة 1600م، والفائز شقراء مهل لمالكه عمر ناصر بالشوط الثاني ومسافة 1600م، والفائز فواز السابع لأبناء عبدالله باسنبل بالشوط الثالث ومسافة 1600م، والفائز انهمار لأبناء الشريف هزاع العبدلي بالشوط الرابع ومسافة 2000م، والفائز لامكينا لإسطبل البراء بالشوط الخامس ومسافة 2000م، والفائز طيب الذكر لمالكه محمد آل حيدر بالشوط السادس ومسافة 2000م.

وقدّم محافظ جدة التهنئة للفائزين، مؤكدًا أهمية هذه الرياضة الأصيلة، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة.