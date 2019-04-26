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أتلتيكو يرجئ تتويج برشلونة بفوز مثير على فالنسيا

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محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 14:35

أرجأ أتلتيكو مدريد تتويج برشلونة باللقب حتى عطلة نهاية الأسبوع على الأقل، بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه فالنسيا بفوز مثير 3-2 في المرحلة الـ34 من لكرة القدم.


وكان برشلونة الفائز الثلثاء على مضيفه ألافيس 2-صفر، بحاجة الى أن يحقق فالنسيا فوزه الأول بين جماهير أتلتيكو منذ 12 شباط (فبراير) 2012، ليحتفظ باللقب ويحسم البطولة قبل أربع مراحل على ختام الموسم.

لكن لاعبي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رفضوا الرضوخ وتسليم اللقب للنادي الكاتالوني من دون مقاومة، وأجلوا تتويجه بإلحاقهم الهزيمة الثانية فقط في فالنسيا في مبارياته الـ23 الأخيرة في مختلف المسابقات، ومنها الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي بلغ دوره نصف النهائي لملاقاة أرسنال الإنكليزي، وكأس إسبانيا التي بلغ مباراتها النهائية مع برشلونة حامل اللقب.

وسينال برشلونة فرصة أخرى لحسم لقبه الثاني تواليا والثامن منذ 2009، في حال فوزه على ضيفه ليفانتي في المرحلة الـ35 السبت، قبل مواجهتيه المرتقبتين ضد الإنكليزي في نصف نهائي (1 و7 أيار/ مايو)، ونهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 منه.

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ويسعى فريق المدرب إرنستو فالفيردي الى الثلاثية التي سبق له الظفر بها عامي 2009 و2015.

ويدين أتلتيكو بفوزه للبديل الأرجنتيني أنخل كوريا الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81 من لقاء تقدم فيه فريقه مرتين قبل أن يعود فالنسيا ويدرك التعادل.

وأقر كوريا بأن "المباراة كانت معقدة وكنا نعرف جيدا أن فالنسيا فريق كبير لم يخسر منذ فترة طويلة، لكن كان علينا الفوز في ملعبنا"، معربا عن سعادته "بالهدف الذي أهديه للجماهير".

وعن توجه فريقه لحسم الوصافة على حساب جاره العملاق الذي يتخلف عن أتلتيكو بفارق 7 نقاط قبل مباراته الخميس مع مضيفه خيتافي الرابع، ورغبته بتأجل تتويج برشلونة قدر الإمكان، اكتفى كوريا بالقول "ما علينا فعله هو التركيز على مباراتنا المقبلة المهمة السبت" ضد بلد الوليد.


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