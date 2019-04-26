شكرا لقرائتكم جيوفينكو والسومة يتنافسان على الأفضلية الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - نايف محمد | منذ 9 ساعات في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 15:42

‏‫أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وشهدت القائمة وجود هدف مهاجم الهلال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي سجله من تسديدة قوية في شباك الاستقلال الإيراني، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-0.



وظهر مهاجم الأهلي السوري عمر السومة في القائمة أيضاً، بالهدف الذي سجله من ركلة حرة مباشرة أمام بيروزي الإيراني، وأسهم في الفوز بثنائية من دون مقابل، ليعزز فرص فريقه في التأهل للدور ثمن النهائي.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما يحل الأهلي ثانيا في المجموعة الرابعة بست نقاط من فوزين وخسارتين‬.