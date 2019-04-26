كتابة تاريخ جديدلرالي داكار في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفرج - الرياض
توقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن تكتب السعودية تاريخا جديدا لسباق رالي داكار الذي يعد أعظم سباقات الأرض في عالم سباقات السيارات، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض أمس أن السباق العالمي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاما قضاها في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وقال الفيصل: «السعودية ورالي داكار يجتمعان معا ليكتبا فصلا جديدا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيب مع العالم أجمع».
وأضاف: «هي قصة تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحا - رؤية المملكة 2030 - ليكتبا معا تعريفا جديدا للمغامرة. فأهلا بداكار 2020 السعودية.. وأهلا بكم وبالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل».
وأشار رئيس هيئة الرياضة إلى وجود شراكة مع الاتحاد الدولي لسباقات السيارات تمتد لـ10 سنوات، وقال: «نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم»، ولفت إلى أن الرياضة في السعودية لها تاريخ حافل ومنجز متواصل، وقال: «أضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة».
وزار عدد من سائقي رالي داكار، يتقدمهم ناني روما وكارلوس ساينز وسام سندرلاند أمس المعالم السياحية والتراثية بالرياض قبل إطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالرالي.
من المؤتمر الصحفي:
- الأمير خالد بن سلطان الفيصل: نعدكم أن يظهر داكارالسعودية للعالم بصورتها الحقيقية الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي.
- الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينيجر: ستكون رياضة سباقات السيارات جزءا هاما من مجموعة خيارات الترفيه الشاملة التي نوفرها في القدية.
- مدير الشركة المنظمة للرالي يان لي مونير: سنستفيد من الإمكانات غير المحدودة لتضاريس المملكة، المساحات الشاسعة لصحرائكم والكثبان الرملية الساحرة والسواحل البكر والأودية المذهلة.
- شهد المؤتمر الصحفي عروضا حية تحكي قصة رالي داكار ابتداء من باريس وأفريقيا مرورا بأمريكا الجنوبية.
- شارك نجوم رالي داكار في جلسة حوارية خاصة عن المسار الرائع في قلب الجزيرة العربية.
- حضور إعلامي كبير محلي ودولي حضر لتغطية فعاليات مؤتمر رالي داكار السعودي.
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