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جدة - عمرو شويل اهداف مباريات اليوم بالدوري المصرى، وشهد اليوم إقامة مباراتين في المسابقة، حيث التقى وادي دجلة مع فريق الاسماعيلي، بينما واجه الاهلى فريق المصري البورسعيدي في لقاء انتظره الكثيرون، خاصة أنه مؤثر للغاية في المنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم.

اهداف مباريات اليوم بالدوري المصري، ويشهد الدوري تنافس ثلاثي بين بين الاهلى والزمالك وبيراميدز، حيث يبدو أن المنافسة لن تحسم إلا في اللحظات الاخيرة فقط.

اهداف مباريات اليوم بالدوري المصري ووادي دجلة يحقق مكسب كبير على الاسماعيلي

اهداف مباراة اليوم بالدوري المصري، ونجح فريق وادي دجلة في تحقيق انتصار هام على الاسماعيلي، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

واحرز أهداف المباراة كلا من سجل أهداف وادي دجلة كلا من حسام عرفات فى الدقيقة 13 و 24 ثم أضاف إبراهيما نداى الهدف الثالث فى الدقيقة 65 من عمر الشوط الثانى.

وارتفع رصيد وادي دجلة بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الاسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

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اهداف مباريات اليوم بالدوري المصري والاهلى يخطف المركز الثاني من الزمالك

اهداف مباراة اليوم بالدوري المصري، حيث نجح الاهلى في الفوز على فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات مؤجلات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

أحرزهدف الاهلى الأول صالح جمعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله وليد أزارو، ليضعها مباشرة في الشباك، قبل أن يعود علي معلول ويضاعف النتيجة عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 72.

وجاء تشكيل مباراة الاهلى والمصري كالتالي :

وضم تشكيل الأهلى ، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو

وضم تشكيل المصري ، كلاً من ، أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمجد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، وعمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.