اجتماع طارئ فى الإسماعيلي لبحث مصير سيدومير...

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جدة - عمرو شويل اجتماع طارئ فى الاسماعيلي لبحث مصير سيدومير يحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مصير الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة سيدومير خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه عقب مباراة الفريق اليوم. الإسماعيلي يخسر أمام وادى دجلة بثلاثية وتلقى الإسماعيلى خسارة من نظيره وادى دجلة بثلاثية نظيفة فى واحدة من أسوأ مباريات الدراويش بمسابقة الدوري الممتاز المصري اليوم. اجتماع طارئ فى الاسماعيلي يحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مصير الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة سيدومير خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه عقب مباراة الفريق اليوم.وتلقى الإسماعيلى خسارة من نظيره وادى دجلة بثلاثية نظيفة فى واحدة من أسوأ مباريات الدراويش بمسابقة الدوري الممتاز المصري اليوم. ويعقد مجلس الإدارة اجتماع حاليا لإصدار قرارات مستقبلية للفريق بعد الخسارة اليوم. بينما تقدم الجهاز المعاون باستقالته من منصبهم، حيث سيبحث مجلس الإدارة مصيرهم فى اجتماعه الحالى.

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