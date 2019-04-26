الاهلي والمصري .. لاسارتى: الدوري فى الملعب ولا نستحق الخسارة أمام بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري .. لاسارتى يؤكد: الدوري فى الملعب ولا نستحق الخسارة أمام بيراميدز
عبر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي لأهلى عن سعادته البالغة أثر فوز فريقه على المصري.
الاهلي والمصري
وفاز النادي الاهلي بهدفين نظيفين على المصري فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري المصري والتى استضافها ملعب استاد المكس بالإسكندرية.
الاهلي والمصريأضاف المدير الفنى للفريق خلال الموتمر الصحفي عقب نهاية للمباراة: "اللاعبون قدموا ما عليهم بالرغم من خطورة المنافس حيث سيطرنا على مقاليد المباراة ونجحنا في خلق الفرص.
أوضح مارتن لاسارتى أن الفوز الذى حققه فريقه مستحقًا، وتابع لا نستحق الخسارة أمام بيراميدز، والفريق لعب بجدية.
الاهلي والمصري .. لاسارتى يؤكد: الدوري فى الملعب ولا نستحق الخسارة أمام بيراميدزوأشار الى أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس صعب في ظل الغيابات التي يعاني منهاً الفريق.
واختتم لاسارتى تصريحاته قائلًا: لا يزال هناك ٧ مباريات متبقية وهو عدد كبير من المباريات والدوري لم يحسم بعد.
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