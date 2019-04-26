شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019 فوز الاهلي على المصري يشعل المنافسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019

شهد الدوري المصري اليوم الخميس مباراتين مهمتين الأولى فوز وادى دجلة على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة فى الأسبوع الـ 30، والثانية عبورالاهلي المصري البورسعيدى بثنائية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 19 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019

اشتعل الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على الأهلى والزمالك فى أقل من أسبوع ليتصدر الدوري المصري بعد أن كان يحتل المركز الثالث بعد قطبى الكرة المصرية، ليصبح الدوري المصري أكثر اشتعالا ويتنافس الثلاثى على حسم لقب بطل الدوري المصري لموسم 2018/2019 .



اخبار الدوري المصري اليوم

Advertisements

اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019

يتصدر نادى بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة ويتبقى له 5 مباريات أمام مصر المقاصة والمصري البورسعيدى ووادى دجلة والنجوم وحرس الحدود، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 60 نقطة ويتبقى له 7 مباريات أمام الإسماعيلى، وادى دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربى، الداخلية، الجونة، الأهلي، ويأتى الاهلي فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويتبقى له 8 مباريات أمام المصرى، الإسماعيلى، النجوم، إنبى، طلائع الجيش، سموحة، المقاولون العرب، الزمالك.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019

وضع اتحاد الكرة شرط جديد لاستقدام الحكام الأجانب، حيث طلب مسئولو الجبلاية من لجنة الحكام عدم الاستعانة بالحكام التى سبق لهم تحكيم مباريات في مصر خلال الفترة الماضية لفرق الدوري المصري، وارسلت لجنة الحكام خطابات للاتحادات الخارجية وتحديدا أوروبا، طالبتهم بعدم إرسال حكام سبق لهم ادارة مباريات فى الدوري المصري هذا الموسم.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الخميس 25-4-2019

لجنة الحكام إحالة كلا من أسامة إسماعيل وأحمد مقبل وصالح سلامة، للتحقيق معهم بمعرفة المستشار القانونى للجنة، لهجومهم على رئيس اللجنة على السوشيال ميديا، على الرغم من التنبية عليهم أكثر من مرة.