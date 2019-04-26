الاهلي والمصري .. علي لطفى قدم مباراة قوية أمام منافس صعب...

أكد مدرب حراس مرمى النادي الأهلي طارق سليمان أن فريقه نجح في تجاوز منافس صعب.

أوضح طارق سليمان فى تصريحات عقب نهاية المباراة ان الأهلي قدم أداء كبير، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

Advertisements

علي لطفي

أضاف مدرب الحراس أن الأهلي حقق في النهاية الهدف المراد بحصد النقاط الثلاث الذى يبقى بمثابة خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي"