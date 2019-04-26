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جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري .. علي لطفى قدم مباراة قوية أمام منافس صعب
أكد مدرب حراس مرمى النادي الأهلي طارق سليمان أن فريقه نجح في تجاوز منافس صعب.
الاهلي والمصريوفاز النادي الاهلي بهدفين نظيفين على المصري فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري المصري والتى استضافها ملعب استاد المكس بالإسكندرية.
أوضح طارق سليمان فى تصريحات عقب نهاية المباراة ان الأهلي قدم أداء كبير، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.
علي لطفيأضاف مدرب الحراس أن الأهلي حقق في النهاية الهدف المراد بحصد النقاط الثلاث الذى يبقى بمثابة خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي"
تابع طارق سليمان أنه سعيد بمستوى حارسه على لطفي، الذي قدم مباراة قوية حسب وصفه، وتعكس مدى جاهزيته خلال الفترة الماضية.
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