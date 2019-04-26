الاهلي والمصري .. ماذا قال سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلى؟ اشتعلت...

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جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري .. عبد الحفيظ يعلق على نتيجة المباراة والمنافسة على الدوري أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى على الفوز الذي حققه الفريق الكروي الأول بالنادي على حساب المصري البورسعيدي اليوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدوري المصرى الممتاز. أكد مدير الكرة بالنادي المصري عقب نهاية اللقاء: "المنافسة اشتعلت ونعمل للحفاظ على اللقب دون النظر إلى الأندية المنافسة". Advertisements الاهلي والمصري وفاز النادي الاهلي بهدفين نظيفين على المصري فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري المصري والتى استضافها ملعب استاد المكس بالإسكندرية. الأهلي ضد المصري أضاف عبد الحفيظ ان فريق الكرة بالنادي الأهلي لا بد أن يفرض شخصيته كبطل، وخضنا المباراة أمام فريق وجهاز فني محترم.

الأهلي ضد المصري اليوم سيد عبد الحفيظ وأوضح كرة القدم تشبه صندوق الدنيا لا احد يعلم ما سيحدث له، ومهما كانت الغيابات نحن نثق في جميع اللاعبين، وأصحاب الخبرات يعلمون جيدا أن صناعة فريق قوي يحتاج إلى وقت"، وأتم حديثه قائلاً "لدينا الثقة في علي لطفي، فهو يمتلك خبرات كبيرة من خلال انضمامه للمنتخبات". وأوضح كرة القدم تشبه صندوق الدنيا لا احد يعلم ما سيحدث له، ومهما كانت الغيابات نحن نثق في جميع اللاعبين، وأصحاب الخبرات يعلمون جيدا أن صناعة فريق قوي يحتاج إلى وقت"، وأتم حديثه قائلاً "لدينا الثقة في علي لطفي، فهو يمتلك خبرات كبيرة من خلال انضمامه للمنتخبات". أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى على الفوز الذي حققه الفريق الكروي الأول بالنادي على حساب المصري البورسعيدي اليوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدوري المصرى الممتاز.

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