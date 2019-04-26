مصر تحصد ذهبيات وزن 49 فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال...

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جدة - عمرو شويل مصر تحصد ذهبيات وزن 49 فى البطولة الأفريقية حصلت مصر على ذهبيات في وزن 49 كجم سيدات في ختام فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي. بطولة أفريقيا لرفع الأثقال وأقيم مساء اليوم حفل افتتاح البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 إلى 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وانتزعت المصرية هبة أحمد ذهبيات وزن 49 كجم والمركز حيث حصلت على واحدة فى الخطف وأخرى فى النتر وثالثة فى المجموع ككل.

ويقام غدا منافسات السيدات في وزني 55 كجم و59 كجم، كما يقام منافسات الرجال في اوزان 55 كجم و 61 كجم و67 كجم و 73 كجم. Advertisements افتتاح بطولة افريقيا لرفع الأثقال رحب الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشاركين في البطولة خاصة ان البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يأتي استضافة مصر لهذه البطولة تأكيدا علي توجه الدولة نحو الاهتمام بالرياضة وأن مصر قادرة علي استضافة كبري البطولات القارية والدولية.

توجه محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر للاتحاد الإفريقي على إسناده البطولة لمصر، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة والشركات الراعية في الوقوف خلف الاتحاد من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذى يليق بصورة مصر الدولية والإفريقية.

فيما أعرب خالد المهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال عن سعادته بالتواجد مرة أخرى على أرض مصر، وتمنى للجميع التوفيق في البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ونجاح البطولة.

يشارك فى البطولة 15 منتخبا عربيا وأفريقيا وهم " الجزائر- تونس - أوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بوتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب إفريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة إلى مصر ".