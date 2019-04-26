شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك 99: الحكم كان ناقص يطرد كل اللاعبين أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم شريف خليل المدير الفنى للزمالك مواليد 99 حكم مواجهة فريقه أمام الأهلى قائلا: "كان ناقص يطرد اللاعبين".

أضاف خليل خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن فريقه تعرض لظلم تحكيمى كبير مؤكدا أن إصرار وعزيمة اللاعبين تغلبت على الظروف وعبرت بالمباراة إلى بر الأمان.

تابع مدرب الزمالك مواليد 99: "أشكر لاعبي فريقى على الأداء والنتيجة وفريقى يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وكان بإمكاننا اضافة المزيد من الأهداف إذا كان لدينا وقت فى المباراة".

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خطف فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 99، فوزا هاما على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 4 / 3 فى قمة بطولة الجمهورية ، في المواجهة التى جمعت الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.