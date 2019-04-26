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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي القادمة امام طلائع الجيش

ويواجه النادي الاهلي فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري، حيث يبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز أملاً في استمرار المنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي.

ويبحث فريق طلائع الجيش عن تحقيق الفوز، كي ينهي الموسم في مركز جيد تحت القيادة الفنية للبلجيكي لوك ايميل الذي يقدم مستوى جيدا مع الفريق.



موعد مباراة الاهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة، ويشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة شرسة للغاية بين ثلاثي المقدمة وهم الفريق الأحمر وبيراميدز، ونادي الزمالك، خاصة أن لعبة الكراسي الموسيقية بدأت بينهم حيث يحتل كل فريق صدارة الدوري من وقت لآخر.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخة، حيث استطاع الفريق الأحمر أن يفرض سيطرتهخ على اللقب خلال السنوات الأخيرة.

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موعد مباراة الاهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الاهلي القادمة، ويعيش الفريق الأحمر حالة سيئة للغاية بعد ضياع حلم بطولة إفريقيا للسنة الثالة على التوالي، بعدما خسر الفريق أمام صن داونز الجنوب افريقي بنتيجة 5-1 خلال مباراتي الذهاب والاياب، الأمر الذي جعل الجماهير تنتفض بقوة بل انهالت الانتقادات على الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي.

بل أن ما زاد الأمر سوءاً هو الهزيمة من فريق بيراميدز بهدف دون رد أحرزه البرازيلي كينو، وفقدان الفريق صدراة الدوري المصري، ليعيش الفريق الأحمر أجواء غير مستقرة بشكل كبير.



موعد مباراة الاهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الاهلي القادمة، وبالتأكيد أن جماهير الاهلي لن تقبل هذا الموسم إلا بتحقيق بطولة الدوري، تعويضاً عن ضياع بطولة إفريقيا، خاصة أن من المؤكد أن إدارة الأهلي ستقوم بكشف حساب للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي.

حيث إن الفريق الأحمر لازال لم يقدم مستواه المعهود خلال المواسم الأخيره، بل أن بعض جماهير الأهلي تتمنى بشدة رحيل المدرب الأورجواياني، والتعاقد مع مدير فني جديد يكون على قدر المسئولية.