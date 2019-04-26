ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والمصري...

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والمصرى

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والمصرى

شهد اليوم إقامة مباراتين في المسابقة، حيث التقى وادي دجلة مع فريق الاسماعيلي، بينما واجه الاهلى فريق رالمصري البورسعيدي في لقاء انتظره الكثيرون، خاصة أنه مؤثر للغاية في المنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والمصرى، شهد تربع اللاعب احمد علي على صدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدف، يليه كل من محمود علاء مدافع الزمالك، ثم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بنفس رصيد الاهداف 13 هدف، ثم صلاح أمين مهاجم النجوم بـ11 هدف، وحسام باولو 10 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والمصرى ووادي دجلة يفوز على الاسماعيلي بثلاثية ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والمصرى، ونجح فريق وادي دجلة في تحقيق فوزاً هاماً على نادي الاسماعيلي بنتيجة 3-0، وذلك خلال امباراة لاتي أقيمت بينهما مساء اليوم.

سجل أهداف وادي دجلة كلا من حسام عرفات الذي سجل ثنائية فى الدقيقة 13 و 24 ثم أضاف إبراهيما نداى الهدف الثالث فى الدقيقة 65 من عمر الشوط الثانى.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 34 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الاسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والمصرى والفريق الأحمر يحقق انتصار مهم على المصرى ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والمصرى، حيث نجح الفريق الأحمر في الحفاظ على فرصه في التتويج باللقب هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً مهماً على الفريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

أحرزهدف الاهلى الأول صالح جمعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله وليد أزارو، ليضعها مباشرة في الشباك، قبل أن يعود علي معلول ويضاعف النتيجة عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 72.





وجاء تشكيل مباراة الاهلى والمصري :

وضم تشكيل الأهلى ، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو

وضم تشكيل المصري ، كلاً من ، أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمجد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، وعمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.