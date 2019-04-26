شكرا لقرائتكم الهلال يعتمد على اليامي لهز الشباك.. والتعاون يعوّل على تاومبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك عبدالرحمن اليامي، مهاجم الهلال، في مباراتين هذا الموسم، الأولى كانت أمام العين في دوري أبطال آسيا وكانت بعد الدقيقة 90، ولم يغير في نتيجة المباراة شيئا، وكانت المباراة الأخرى في دور الثمانية من كأس الملك أمام الاتفاق، حل بدلا عن سوريانو في الشوط الإضافي الثاني، وكانت الدقيقة حينها 116.

وسيكون المهاجم الشاب ورقة الكرواتي زوران أمام التعاون من البداية بدلا عن الهداف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الغائب الكبير.

واستعاد الهلال مهاجمه اليامي، 21 عاما، في فترة الشتاء من الفيحاء، حتى يكون بديلا عن الهداف الفرنسي، ومع الفيحاء خلال الدور الأول شارك في 4 مباريات، مجموعها لا يتجاوز 230 دقيقة، سجل فيها هدفا واحدا كان في مرمى فريق أحد.

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وكان للمهاجم الشاب حضور دولي مع الأخضر تحت 23 عاما، وسجل معهم هدفين، وستكون مواجهة نصف نهائي كأس الملك بمثابة التحدي الكبير لخلافة غوميز وتسجيل حضور مهم.

وفي الجهة المقابلة، سيكون هناك الكاميروني لياندر تاوامبا، هداف التعاون هذا الموسم والقادم من بارتيزان الصربي، وهو الفريق الذي احتفظ بلقب كأس صربيا مرتين متتاليتين، ويطمح تاوامبا أن يكون بطلا مرة أخرى لكأس جديد.

وسجل تاومبا في موسمه الأول مع التعاون حضورا مبهرا، إذ يملك رصيدا تهديفيا وصل إلى 19 هدفا من 25 مباراة في الدوري، بمجموع دقائق تجاوزت ألفي دقيقة، وكان للكاميروني حضور في كأس الملك من خلال تسجيله لأربعة أهداف أخرى، كما لم يغب عن أي مباراة في الأدوار السابقة لكنه غاب عن تسجيل الأهداف في مباراة واحدة كانت أمام الشباب في الدور ربع النهائي.

وسيكون هناك تحد كبير بين المتمرس في مواجهات المسابقتين السعوديتين الكاميروني تاوامبا، وبين الشاب الذي ستتركز عليه أنظار المتابعين حول قدرته على تعويض الفرنسي غوميز.