شكرا لقرائتكم مسار داكار 2020.. الانطلاق من جدة والختام في القدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمتد رالي داكار 2020 على مسافة 9 آلاف كيلومتر، في 4 فئات مختلفة، وهي الدراجات النارية، والسيارات الرباعية الصحراوية والشاحنات والسيارات.

وستكون نقطة انطلاق الرالي من جدة، ومن ثم يستمر إلى مشروع البحر الأحمر، ليصل بعد ذلك المتسابقون إلى “نيوم”، وبعدها يدخل المتسابقون مدينة حائل المشهورة بسباق حائل الدولي، ويكمل سباق داكار الطريق نحو الرياض، وبعدها يدخل المتسابقون في يوم راحة، ثم يعودون ليدخلوا المنطقة الشرقية، وبعد ذلك تنتظرهم صحراء الربع الخالي، ومنها إلى الرياض مرة أخرى وإنهاء السباق في منطقة القدية.