شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يغرّم ساري لسوء السلوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني، يوم الخميس، وذلك بعد إدانته بسوء السلوك خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي يوم الاثنين الماضي، في المرحلة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وتعرض ساري للطرد في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعدما زادت حدة التوتر بين لاعبي الفريقين.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي المؤهل لبطولة دوي أبطال أوروبا في الموسم القادم، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.