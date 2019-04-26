شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل الأتوبيس.. لاعبو الأهلى يحتفلون بالفوز بثنائية على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو النادى الأهلى، بالفوز على المصرى والانفراد بوصافة الدورى، بصورة من داخل أتوبيس الفريق عقب نهاية المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.



لاعبو الأهلى داخل الأتوبيس

تمكن فريق الاهلى من الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى.

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سجل ثنائية الاهلى، صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول فى الدقيقة 73 وبذلك الأهلى رصيده إلى 61 نقطة ويرتقى للمركز الثانى فى جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد المصرى عند 46 نقطة فى المركز الرابع.