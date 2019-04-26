جدول ترتيب بطولة الدوري المصري اليوم الخميس 25 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 18/4/2019، مباراتين فى إطار مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى ، واستضاف وادى دجلة فريق الإسماعيلى .
الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري
حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري، ليصعد من المركز الثالث إلى الثانى برصيد 61 نقطة متقدما على الزمالك بفارق نقطة وحيدة.
حقق فريق وادى دجلة الفوز على نظيرة الإسماعيلى، بثلاثية مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.
وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى :
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