شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد واحتلاله المركز الثاني فى جدول الترتيب ، و استقالة الجهاز المعاون فى الإسماعيلي

الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري

حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

بتروجت يجدد عقد محمد عودة موسمين

نجحت إدارة نادي بتروجت فى تجديد عقد محمد عودة المدير الفنى للفريق لمدة موسمين مقبلين بداية من الموسم المقبل.

اجتماع طارئ فى الإسماعيلي .. والجهاز المعاون يتقدم باستقالته

يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجتماعا فى الوقت الحالى لبحث إصدار عدة قرارات حاسمة ، فى أعقاب الخسارة أمام وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

الأهلى يتوج بدورى سيدات السلة

توج فريق سلة سيدات الأهلى بقيادة إيهاب الألفى ببطولة دورى السوبر best of 3 بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 78/82

Advertisements

فيديو .. دجلة يهزم الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى الدورى

حقق فريق وادى دجلة الفوز على نظيرة الإسماعيلى، بثلاثية مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

"مران الزمالك" عودة جروس.. حضور 10 لاعبين.. وتدريب على التسديدات

عاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض اليوم، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية، كان جروس قد ابتعد عن قيادة التدريبات بالأمس نظرا لجلسته مع مجلس الزمالك عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وفقدان قمة الدورى.

الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بدورى المرتبط للمحترفين مواليد 98

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 24 /23 فى ختام دورى المرتبط بالمحترفين مواليد98 ليتوج بطلا.