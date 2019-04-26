المكسيكى جارسيا قدم منهج تحكيمى للمصريين .. شخصية ثقة تمركز = نجاح

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الملعب – ستاد المكس
النتيجة – فوز الاهلى 2/ صفر
الحكم المكسيكى- روبيرتو جارسيا – صاحب الـ45 عاما –دولى 2007
المساعد الاول- اندريا هيرنانديز
المساعد الثانى - كريستيان كابك
الحكم الرابع- ايريك ميرندا
الهدوء والثقة والشخصية كلمة السر فى أداء الحكم
قدم الحكم المكسيكى نموذج تحكيميا هادئة بعد ظهوره بشخصية حاسمة خلال أدارته لمواجهة الاهلى والمصرى التى اقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الاحمر بهدفين دون رد .زاوية الرؤية التمركز الجيد سهلا مهمة المكسيكى جارسيا
تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة ساعدته بشكل كبير من التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات اللقاء وتابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد من خلال زاوية رؤية مناسبة تمكن من خلالها من تقدير الاخطاء الفنية الادارية مما جعل هناك قناعة من اللاعبين والأجهزة بقراراته فلم نشاهد اعتراضات على قراراته نظرا لأنه كان دائما متواجد فى الميعاد كما تعاون الحكم مع رفاقه فى ادارة المباراة من التواصل عبر " الكومينكيشن سيستم طبقا للقانون .
32 مخالفة وركلة جزاء وإنذار وحيد وتغاضى عن اخر
تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد ابرزها عندما اصدر فرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة ، كما سمح الحكم بالتنافس العادل والالتحام المشروع طبقا للقانون ، اشهر الحكم بطاقة صفراء وحيد خلال فعاليات اللقاء من نصيب مدافع الاهلى أيمن اشرف فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء الا ان الحكم تغاضى عن انذار مهاجم الفريق البورسعيدى النيجيرى وستين أموتو للعب بتهور اكثر من مرة خلال اللقاء.
المساعدين
ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب وسمحا باستمرار فى اكثر من هجمة مؤثرة فى توقيت مناسب كما تعاون الثنائى مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون .الحكم الرابع
ادى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بهدوء وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.
إحصائيات المباراة : 32خطأ - 9 ركلات ركنية – 5حالات تسلل – انذار وحيد- هدفين
الدرجات : الحكم – 8.0.. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-
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