شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..غلق باب التقدم للمتطوعين بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق غداً الجمعة باب التقدم للمتطوعين للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين في التطوع في تنظيم البطولة.

وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الاكتروني الرسمي للبطولة يو الأحد الموافق ٢١ إبريل الجاري، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى اليوم الجمعة القادم الموافق.

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى ٣٥ عاماً، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة والتي تنقسم إلى اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة في مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

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وكشفت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بأنه سيعقب مرحلة التقدم الالكتروني للتطوع بالبطولة، عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.