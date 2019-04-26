شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 25 / 4 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

سوبر كورة يكشف.. هل يغادر الشحات معسكر الأهلى قبل مواجهة المصرى؟

يكشف سوبر كورة موقف حسين الشحات، صانع ألعاب الأهلى، من مغادرة معسكر فريقه فى الإسكندرية قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الليلة فى الدورى العام بعد وفاة زوج شقيقته،

لاسارتي يمنح لاعبى الأهلي راحة 24 ساعة عقب مباراة المصرى

منح الجهاز الفنى للأهلي لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المصرى البورسعيدى التى تقام فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى. وقرر مارتن لاسارتى، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، الجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عصر السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من الدورى.

ظهيرا الأهلي يواصلان التأهيل ومران قوى للغائبين عن مباراة المصرى

أدى محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلي جلسة علاج طبيعى فى الجيم صباح اليوم، الخميس، على هامش مران الغائبين عن مباراة المصرى.وخضع اللاعب لتدريبات علاجية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان وحيد قد تعرض لكدمة قوية فى الساق خلال التدريبات الماضية، وخرج من قائمة الفريق التى تواجه المصرى البورسعيدى فى الدورى.

ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى.

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راحة 24 ساعة لحسام عاشور وتأهيل عمرو جمال من إصابة الأمامية

حصل حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، على راحة من المشاركة فى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصرى مساء اليوم.

ومنح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

فى الوقت نفسه، واصل عمرو جمال مهاجم الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعى التى يخضع لها من الإصابة، وأدى اللاعب صباح اليوم الخميس جلسة علاج طبيعى بالجيم فى إطار البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.