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اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 25 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 25 / 4 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

سوبر كورة يكشف.. هل يغادر الشحات معسكر الأهلى قبل مواجهة المصرى؟

يكشف سوبر كورة موقف حسين الشحات، صانع ألعاب الأهلى، من مغادرة معسكر فريقه فى الإسكندرية قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الليلة فى الدورى العام بعد وفاة زوج شقيقته،

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لاسارتي يمنح لاعبى الأهلي راحة 24 ساعة عقب مباراة المصرى

منح الجهاز الفنى للأهلي لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المصرى البورسعيدى التى تقام فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى.

وقرر مارتن لاسارتى، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، الجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عصر السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من الدورى.

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ظهيرا الأهلي يواصلان التأهيل ومران قوى للغائبين عن مباراة المصرى

أدى محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلي جلسة علاج طبيعى فى الجيم صباح اليوم، الخميس، على هامش مران الغائبين عن مباراة المصرى.وخضع اللاعب لتدريبات علاجية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان وحيد قد تعرض لكدمة قوية فى الساق خلال التدريبات الماضية، وخرج من قائمة الفريق التى تواجه المصرى البورسعيدى فى الدورى.

ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى.

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راحة 24 ساعة لحسام عاشور وتأهيل عمرو جمال من إصابة الأمامية

 حصل حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، على راحة من المشاركة فى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصرى مساء اليوم.

ومنح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

 

ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

فى الوقت نفسه، واصل عمرو جمال مهاجم الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعى التى يخضع لها من الإصابة، وأدى اللاعب صباح اليوم الخميس جلسة علاج طبيعى بالجيم فى إطار البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.

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الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري

حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

سجل ثنائية الاهلي ، صالح جمعة فى الدقيقة 31  وعلى معلول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة ويرتقي للمركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدربـ63 نقطة ويأتي الزمالك ثالثاً بـ60 نقطة ، فيما توقف رصيد المصري عند 46 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

وإنتفض الاهلي بهذا الفوز ليخرج من صدمة الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري الخميس الماضي ومن قبله الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على "يد" فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، وأحيا الاهلي بذلك حلم المنافسة على لقب الدوري.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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