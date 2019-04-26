شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلي و المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الاهلي في تحقيق فوز هام على المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

سجل ثنائية الاهلي ، صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة.

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وصعد الاهلي للمركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدربـ63 نقطة ويأتي الزمالك ثالثاً بـ60 نقطة ، فيما توقف رصيد المصري عند 46 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

وإنتفض الاهلي بهذا الفوز ليخرج من صدمة الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري الخميس الماضي ومن قبله الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على "يد" فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، وأحيا الاهلي بذلك حلم المنافسة على لقب الدوري.

لعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.