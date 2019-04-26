شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الاهلي و المصري البورسعيدي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق الاهلي من الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

سجل ثنائية الاهلي ، صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73 وبذلك الأهلي رصيده إلى 61 نقطة ويرتقي للمركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر ، فيما توقف رصدي المصري عند 46 نقطة ويبقي في المركز الرابع.