شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد واحتلاله المركز الثاني فى جدول الترتيب.

الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري

حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

بتروجت يجدد عقد محمد عودة موسمين

نجحت إدارة نادي بتروجت فى تجديد عقد محمد عودة المدير الفنى للفريق لمدة موسمين مقبلين بداية من الموسم المقبل.

فيديو .. الخطيب يساند لاعبى الأهلى أمام المصرى بالتواجد بمقصورة استاد المكس

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على التواجد فى المقصورة الرئيسية فى ملعب المكس بالاسكندرية لمساندة لاعبى الفريق الأحمر أمام المصرى البورسعيدى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

الأهلى يتوج بدورى سيدات السلة

توج فريق سلة سيدات الأهلى بقيادة إيهاب الألفى ببطولة دورى السوبر best of 3 بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 78/82

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فيديو .. دجلة يهزم الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى الدورى

حقق فريق وادى دجلة الفوز على نظيرة الإسماعيلى، بثلاثية مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

مران الزمالك" عودة جروس.. حضور 10 لاعبين.. وتدريب على التسديدات

عاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض اليوم، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية، كان جروس قد ابتعد عن قيادة التدريبات بالأمس نظرا لجلسته مع مجلس الزمالك عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وفقدان قمة الدورى.

الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بدورى المرتبط للمحترفين مواليد 98

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 24 /23 فى ختام دورى المرتبط بالمحترفين مواليد98 ليتوج بطلا.

اتحاد الكرة: اتجاه لتغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة بيراميدز

تتجه النية لدى اتحاد الكرة لتغريم نادى الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الأحداث التى تلت مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى الدورى، والتى فاز بها الأخير بهدف نظيف سجله على جبر.

معسكر خارجى للمنتخب الأولمبى فى يونيو المقبل

قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، خوض معسكر خارجى للفراعنة خلال فترة التوقف الدولى فى يونيو المقبل.