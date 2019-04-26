شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي : لاعبو الأهلى أجادوا أمام المصري والدوري لم يحسم بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، أن الدوري لم يحسم بعد، وذلك عقب فوز فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى بطولة الدوري العام.

وقال لاسارتي في الموتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"اللاعبون قدموا ما عليهم على الرغم من خطورة المنافس ..سيطرنا على المباراة ونجحنا في خلق العديد من الفرص، وأعتقد بأن الفوز يعد مستحقاً"

وتابع "لا نستحق الخسارة في المباراة الماضية أمام بيراميدز، واليوم الفريق لعب بجدية وخلق العديد من الفرص للتهديف"، مشيرا إلى أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس صعب في ظل الغيابات التي يعاني منهاً الفريق الأحمر"، معلقاً :"لا يزال هناك 7 مباريات متبقية وهو عدد كبير من المباريات، والدوري لم يحسم بعد".

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