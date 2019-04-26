شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى الإسماعيلي .. والجهاز المعاون يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجتماعا فى الوقت الحالى لبحث إصدار عدة قرارات حاسمة ، فى أعقاب الخسارة أمام وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة. Advertisements فى ذات السياق ، تقدم أعضاء الجهاز الفنى المعاون باستقالتهم من منصبهم ، حيث سيبحث مجلس الإدارة مصيرهم فى اجتماعه الحالى. وتتطلع إدارة الدراويش لاتخاذ قرارات من أجل تصويب المسار واعادة الفريق لمسيرة الانتصارات التى يغيب عنها فى الجولات الأخيرة الماضية.

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