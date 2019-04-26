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مجلس الإسماعيلي يبحث عن حل سلمى لفك الأرتباط مع سيدومير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

يشهد اجتماع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنعقد حاليا مناقشات مستمرة للخروج من مأزق عقد البلجيكى سيدومير المدير الفني للدراويش

 

وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي انتهي منذ قليل في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق .

 

وتدور مناقشات بين ابراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي وأعضاء مجلسه للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى سيدومير بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي .

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وكان الخليج 365 قد انفرد بوجود بند في عقد البلجيكى سيدومير يمنحه حق الحصول علي قيمة عقده كاملا في حالة اقالته من منصبه. 

 

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع سيدومير في ديسمبر الماضي ليصبح المدرب الثالث للدراويش هذا الموسم بعد الثنائي الجزائرى خير الدين مضوي والبرتغالي فييرا.

 

 

وكان محمد محسن ابو جريشة المدرب العام المساعد للإسماعيلي قد أبلغ ادارة ناديه باعتذراه عن الاستمرار فى الجهاز المعاون لسيدومير ثم تبعه أحمد قناوي المدرب العام الذى اعتذر أيضا عن الاستمرار.

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