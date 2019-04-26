مصر تسيطر على ذهبيات فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت مصر الحصول على ذهبيات في وزن 49 كجم سيدات في ختام فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

استطاعت المصرية هبة احمد ان تنتزع ذهبيات وزن 49 كجم والمركز حيث حصلت على واحدة فى الخطف وأخرى فى النتر وثالثة فى المجموع .

ومن المقرر ان يقام غدا منافسات السيدات في وزني 55 كجم و59 كجم، كما يقام منافسات الرجال في اوزان 55 كجم و 61 كجم و67 كجم و 73 كجم.

وأقيم مساء اليوم حفل افتتاح البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي. رحب الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشاركين في البطولة خاصة ان البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يأتي استضافة مصر لهذه البطولة تأكيدا علي توجه الدولة نحو الاهتمام بالرياضة وان مصر قادرة علي استضافة كبري البطولات القارية والدولية. Advertisements توجه محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال بالشكر للاتحاد الافريقي على اسناده البطولة لمصر، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة والشركات الراعية في الوقوف خلف الاتحاد من اجل إنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذى يليق بصورة مصر الدولية والافريقية. فيما أعرب خالد المهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال عن سعادته بالتواجد مرة اخري علي ارض مصر، وتمني للجميع التوفيق في البطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ونجاح البطولة. حضر الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال، المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وتيما هرفاس مندوب الاتحاد الدولي ومديرة التطوير بالاتحاد الدولي. الجدير بالذكر ان البطولة يشارك فيها ١٥ فريقا عربيا وافريقيا وهم " الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".

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