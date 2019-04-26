شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 18/4/2019، مباراتين فى إطار مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى ، واستضاف وادى دجلة فريق الإسماعيلى .

الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري

حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

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